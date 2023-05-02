Матич: в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» будет сражаться за титул
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Полузащитник «Ромы» Неманья Матич считает, что «Манчестер Юнайтед» сможет побороться за чемпионский титул в следующем сезоне.
«Мне нравится, как он (Эрик тен Хаг. — Прим. «Чемпионата») хочет играть, мне нравится, в каком стиле играет «Юнайтед». У них были некоторые взлёты и падения, и это нормально для нового тренера. Но я рад, что они прогрессируют, и я думаю, в следующем сезоне они наверняка будут сражаться за титул», — сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне игрок «Ромы» в интервью Sky Sports.
В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 63 очка. На первом месте — «Манчестер Сити», у которого в активе 76 очков.
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