«Барселоне» достаточно набрать два очка для чемпионства в Ла Лиге
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«Барселоне» нужно набрать два очка для победы в чемпионате Испании. Об этом стало известно после поражения «Реала» в матче с «Сосьедадом».
Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 балла в 33 матчах. Мадридцы имеют на своем счету 68 очков в 33 играх. Командам ещё предстоит провести по пять матчей в чемпионате.
83 – это максимальное количество очков, которое сможет набрать «Реал» в случае пяти побед в следующих матчах.
Таким образом, команде Хави нужно набрать два очка для завоевания чемпионского титула. В случае равенства баллов дополнительное преимущество получит «Реал».
Следующий матч в Ла Лиге «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в гостях.
Кто может летом покинуть «Барселону»:
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