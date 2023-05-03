«Барселоне» достаточно набрать два очка для чемпионства в Ла Лиге

«Барселоне» нужно набрать два очка для победы в чемпионате Испании. Об этом стало известно после поражения «Реала» в матче с «Сосьедадом».

Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 82 балла в 33 матчах. Мадридцы имеют на своем счету 68 очков в 33 играх. Командам ещё предстоит провести по пять матчей в чемпионате.

83 – это максимальное количество очков, которое сможет набрать «Реал» в случае пяти побед в следующих матчах.

Таким образом, команде Хави нужно набрать два очка для завоевания чемпионского титула. В случае равенства баллов дополнительное преимущество получит «Реал».

Следующий матч в Ла Лиге «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в гостях.

Кто может летом покинуть «Барселону»: