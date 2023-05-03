Сергей Силкин: Смолов ещё может помочь «Динамо», качество у него есть

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал своё мнение насчёт того, насколько полезным может быть игрок московского клуба Фёдор Смолов в будущем на фоне разговоров о продлении контракта с нападающим.
«Будущее Смолова? Опытные игроки всегда нужны команде, особенно учитывая то, что в «Динамо» их практически нет. Нужно быть внутри, чтобы понимать всю ситуацию с контрактом Смолова. Фёдор — неплохой футболист, качество у него есть. Думаю, что он ещё может помочь команде, но у «Динамо» сейчас нет игры, это главное», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
У Смолова кончается контракт с бело-голубыми грядущим летом. В соглашении есть опция продления на один год. В нынешнем розыгрыше РПЛ Фёдор сыграл в 20 матчах, где отметился восемью голами и тремя результативными передачами.
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