Макбет Сибайя: Сергей Семак – потрясающий человек, он очень умный

Бывший футболист «Рубина» Макбет Сибайя высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Я думаю, что он очень сильный как личность. Работать с такими сильными футболистами, как в «Зените», непросто. Когда у тебя так много хороших футболистов – это тяжёлая ноша, и ты должен быть умным. Тот результат, который он показывает, демонстрирует, что он очень умный. Сергей – потрясающий человек, который относился ко всем с уважением. Полагаю, что тот принцип уважения ко всем он продолжает использовать в работе и сейчас. Уверен, даже сами футболисты счастливы играть под его руководством. Если ты уважаешь футболистов, то и они будут давать тебе в ответ это же уважение», – приводит слова Сибайи «Татар-информ».