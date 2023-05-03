Макбет Сибайя рассказал об изменениях в футболе ЮАР после ЧМ-2010

Бывший футболист казанского «Рубина» Макбет Сибайя рассказал, как изменился футбол в ЮАР после домашнего чемпионата мира 2010 года.

«Действительно, за короткий промежуток времени произошли большие изменения. В стране появились шикарные стадионы. Но вы понимаете, из-за этого цены на билеты резко стали дорогими, и многие люди, которые когда-то следили за футболом и искренне любили его, просто не смогли посетить матчи чемпионата мира. И те люди, которые до ЧМ-2010 ходили на футбол, перестали посещать стадионы, потому что даже теперь они не могут себе этого позволить. ЧМ – это всегда здорово, но есть и негативные моменты.

Если нет большого количества болельщиков, то уровень футбола не идет ввёрх. Потому что такие вещи всегда зависят от фанатов, они дарят вдохновение. Да, чемпионат ЮАР – сильный, у нас высокий уровень трансляций, но многие люди до сих пор не ходят на футбол из-за подорожания билетов. Потому что в стране появилась концепция, что поход на футбол – это теперь эксклюзивная вещь», – приводит слова Сибайи «Татар-информ».