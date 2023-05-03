Малафеев: даже если уйдут бразильцы, «Зенит» останется клубом с самыми высокими целями

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном уходе из петербургской команды нападающего Малкома.

«Что будет с «Зенитом», если уйдёт Малком и другие бразильцы? «Зенит» всё равно остается клубом с амбициями и самыми высокими целями. Если учесть, что мы сейчас варимся в собственном соку, пока сложно привлекать высококвалифицированных игроков. В футбольном плане — это шаг назад. Хотя есть та же Латинская Америка, где молодые ребята еврокубками ещё не избалованы. Поэтому нынешний упор «Зенита» на этот рынок вполне объясним.

Что касается замены Малкому, надо задаться вопросом: «Зенит» и сейчас существует для того, чтобы был результат? Если да, тогда Малкома с Клаудиньо можно заменить, и этот шаг станет правильным. Да, качество игры немного упадёт, но в целом запас прочности — достаточно хороший. Есть ряд молодых игроков, которые получат больше времени, что в будущем на руку развитию нашего футбола. А в перспективе — и сборной.

Соответствует ли Малком уровню «ПСЖ», который им интересовался? У меня к этому двойственное отношение. Да, Малком выделяется на уровне российского чемпионата. Но каков сейчас уровень РПЛ? Сравниваем её с Италией, Францией и Германией? Нет. Тогда Румыния, Венгрия, Польша? Вопрос заключается именно в этом», – приводит слова Малафеева «Матч ТВ».