Малафеев: сейчас многие молодые россияне «выстреливают» и становятся лидерами своих клубов

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил мнение, что в условиях отстранения российских клубов от международных соревнований молодые российские футболисты получают хороший шанс.

«На самом деле сейчас очень интересно наблюдать за многими российскими клубами, где российские ребята «выстреливают» или становятся лидерами, хотя ещё год-два назад они считались просто перспективными.

Какие клубы? «Локомотив», «Динамо». Не во всех клубах, но во многих в этом смысле задаётся правильный вектор. Что касается «Зенита» — можно найти игроков, которые позволят удерживаться на лидирующих позициях и регулярно оставаться чемпионом. Но мне кажется, что следующий год в этом плане будет сложнее. Остальные не могут сидеть сложа руки и смотреть, как «Зенит» снова становится первым. Плюс постоянно быть чемпионом сложно как ментально, так и физически.

Чего-то подобного мы ожидали и раньше. Но сейчас «Зенит» доедет до чемпионства, а потом могут начаться изменения в команде. По совокупности факторов в сезоне-2023/2024 всё может пойти несколько иначе», – приводит слова Малафеева «Матч ТВ».