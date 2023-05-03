Малафеев: чем больше забивных игроков, тем лучше для РПЛ, будь то Дзюба, Смолов или Пиняев

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Чемпионат стал результативнее с возвращением Дзюбы? Это прослеживается не только в матчах «Локомотива». Мне кажется, у нас сама психология игры стала меняться. Ещё недавно смотришь сухие матчи или ничейные 1:1 — и неинтересно. А сейчас — вот они, Нидерланды и Бельгия, где играют без полузащиты. Отсюда 2:1 по ходу матча, а потом, условно, чуть ли не 6:3. Может, хоккейный счёт в футболе выглядит странно, но зрителям-то нравится. Особенно если кто-то проиграл 2:6, ведя в счёте 2:0. Это же театр!
В этом плане появление игроков, которые могут забивать и влияют на зрелищность, очень важно. Эта ситуация и соперников заставляет идти вперёд. Чем больше футболистов, которые могут участвовать в голевых действиях, тем лучше. Будь то Дзюба, Смолов, Пиняев или Тюкавин. Конкретные фамилии в данном случае не имеют значения. Есть игроки, которые своими действиями создают не просто голевые моменты, а голы. Это классно.
Испытываю ли я неприязнь в случае голов, забитых Дзюбой? Нет. Молодец, красавчик! Смотреть интереснее. Действительно классно. Так что — пожалуйста», – приводит слова Малафеева «Матч ТВ».
Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий успел принять участие в десяти матчах за новую команду во всех турнирах, забил в них восемь голов и отметился четырьмя голевыми передачами.
- 3 мая 2023
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