Гвардиола: «Арсенал» уже выиграл самый важный титул в сезоне — квалифицировался в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил достижения лондонского «Арсенала» в текущем сезоне АПЛ, отметив, что факт того, что «канониры» уже смогли гарантировать себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, можно приравнивать к выигрышу лондонцами титула.

«Арсенал» спустя семь лет завоевал место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Это ли не перспектива? Спустя семь лет они выиграли самый важный титул в сезоне, отобравшись в Лигу чемпионов. Это выгодно с финансовой точки зрения, это престижно. Это, безусловно, самый важный титул на сегодняшний день. Они уже завоевали его», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Арсенал» набрал 78 очков после 34 сыгранных матчей. У «Манчестер Сити» две игры в запасе и 76 очков. Команды занимают первое и второе места в АПЛ соответственно.

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