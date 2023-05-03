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«МЮ» может приобрести Мбаппе, Камавинга и Комана, если клуб купит шейх Джассим

«МЮ» может приобрести Мбаппе, Камавинга и Комана, если клуб купит шейх Джассим
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Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани хочет сделать несколько серьёзных приобретений для усиления состава «Манчестер Юнайтед» в случае, если купит клуб. Об этом сообщает инсайдер Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации источника, катарцы могут инвестировать свои средства в приобретение трёх французских футболистов: нападающего Килиана Мбаппе («ПСЖ») и полузащитников Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид) и Кингсли Комана («Бавария»).

По последней информации, предложение шейха по покупке «Манчестер Юнайтед» составило € 5,7 млрд. С ним конкурирует британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.

В активе «Манчестер Юнайтед» 63 набранных очка после 32 сыгранных матчей в текущем сезоне АПЛ. «Красные дьяволы» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.

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