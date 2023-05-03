Чилуэлл — о последних результатах «Челси»: нам очень обидно, мы разозлены

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл после поражения от «Арсенала» (1:3) в 34-м туре чемпионата Англии рассказал о чувствах товарищей по команде и об атмосфере в клубе.
«Нам очень обидно, мы разозлены. Испытываем все негативные эмоции, какие только можно представить.
Мы пассивно оборонялись на протяжении всего первого тайма. Создаётся впечатление, что сейчас мы та команда, с которой легко играть. И это уже длится на протяжении всего сезона. Кажется, что любой наш соперник показывает хорошую игру, но только не мы.
Многие из последних матчей были сыграны хуже наших возможностей. Первый тайм с «Арсеналом» был очередным таким примером. Мы находимся в глубокой яме. Чтобы выбраться из неё, нам нужно сплотиться.
Конечно, будет много шума от прессы и фанатов, однако нам нужно быть одним целым, а также усердно тренироваться и показывать хорошую игру, о которой мечтают болельщики.
В следующем сезоне нам ставятся довольно амбициозные задачи. Если мы хорошо проведём оставшиеся матчи, то надеюсь, это отлично скажется на нашей предсезонной подготовке», — приводит слова Чилуэлла пресс-служба «Челси».
Во вторник, 2 мая, в выездном матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» уступал «Арсеналу» со счётом 0:3 уже к 35-й минуте встречи. Во второй половине подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели отыграть один мяч усилиями Нони Мадуэке. Матч завершился победой «канониров» со счётом 3:1.
«Челси» располагается на 12-м месте в таблице чемпионата Англии, имея 39 очков в активе после 33 матчей.
- 3 мая 2023
-
21:27
-
21:20
-
21:20
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:40
-
20:39
-
20:38
-
20:33
-
20:27
-
20:26
-
20:17
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:36
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:09
-
18:58
-
18:57
-
18:42
-
18:42
-
18:28
-
18:23
-
18:22