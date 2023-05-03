Чилуэлл — о последних результатах «Челси»: нам очень обидно, мы разозлены

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл после поражения от «Арсенала» (1:3) в 34-м туре чемпионата Англии рассказал о чувствах товарищей по команде и об атмосфере в клубе.

«Нам очень обидно, мы разозлены. Испытываем все негативные эмоции, какие только можно представить.

Мы пассивно оборонялись на протяжении всего первого тайма. Создаётся впечатление, что сейчас мы та команда, с которой легко играть. И это уже длится на протяжении всего сезона. Кажется, что любой наш соперник показывает хорошую игру, но только не мы.

Многие из последних матчей были сыграны хуже наших возможностей. Первый тайм с «Арсеналом» был очередным таким примером. Мы находимся в глубокой яме. Чтобы выбраться из неё, нам нужно сплотиться.

Конечно, будет много шума от прессы и фанатов, однако нам нужно быть одним целым, а также усердно тренироваться и показывать хорошую игру, о которой мечтают болельщики.

В следующем сезоне нам ставятся довольно амбициозные задачи. Если мы хорошо проведём оставшиеся матчи, то надеюсь, это отлично скажется на нашей предсезонной подготовке», — приводит слова Чилуэлла пресс-служба «Челси».

Во вторник, 2 мая, в выездном матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» уступал «Арсеналу» со счётом 0:3 уже к 35-й минуте встречи. Во второй половине подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели отыграть один мяч усилиями Нони Мадуэке. Матч завершился победой «канониров» со счётом 3:1.

«Челси» располагается на 12-м месте в таблице чемпионата Англии, имея 39 очков в активе после 33 матчей.