«Хапоэль» может отказаться от выкупа Шапи Сулейманова после его участия в потасовке

«Хапоэль» Беэр-Шева, за который на правах аренды из «Краснодара» выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, может отказаться от выкупа футболиста из-за его участия в драке, сообщает израильское издание Ynet.
Как сообщает источник, решающей причиной в этом решении может стать участие в массовых беспорядках в концовке матча плей-офф чемпионов Премьер-лиги Израиля с «Маккаби» Хайфа (2:1), состоявшегося 1 мая. В ходе потасовки Шапи-Сулейманов дал пощёчину полузащитнику команды соперника Долеву Хазизе.
Прокурором футбольной ассоциации Израиля нападающему было предъявлено обвинение в участии в драке при отягчающих обстоятельствах. Шапи-Сулейманову грозит длительная дисквалификация. Отмечается, что матч с «Маккаби» может стать последним для Магомеда в нынешнем клубе.
- 3 мая 2023
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