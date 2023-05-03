«Краснодар» обыграл «Акрон» по пенальти и вышел во второй этап финала Пути регионов

Завершился матч первого этапа финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались «Краснодар» и «Акрон». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
За 90 минут команды не сумели открыть счёт – 0:0. Победителя определила серия послематчевых пенальти, в которой футболисты «Краснодара» праздновали победу (4:2).
Ранее, на 48-й минуте игры, нападающий «быков» Джон Кордоба забил мяч в ворота «Акрона», однако судьи рассмотрели в этом эпизоде офсайд и отменили взятие ворот.
В полуфинале Кубка России (Путь регионов) «Акрон» дома оказался сильнее московского «Спартака» со счётом 2:1. «Краснодар» в предыдущем раунде в упорной игре одолел «Крылья Советов» (2:2, по пенальти 3:0).
Таким образом, «Краснодар» вышел во второй этап финала Пути регионов, где сыграет с «Уралом» за право выхода в Суперфинал турнира.
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