Лионель Месси может зарабатывать $ 400 млн за сезон в клубе Саудовской Аравии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может зарабатывать $ 400 млн за один сезон в клубе Саудовской Аравии, сообщает Sports.Yahoo со ссылкой The Telegraph.
По данным источника, сейчас ведутся переговоры о переходе Месси в один из клубов Саудовской Аравии на правах свободного агента. В переговорах участвуют отец Месси Хорхе и бывший генеральный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук.
Отмечается, этот контракт может стать рекордным в истории футбола. Форвард может присоединиться к команде «Аль-Хиляль» — главному сопернику «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что Месси покинет клуб по окончании нынешнего сезона. За французский клуб аргентинский нападающий выступает с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны».
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