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Лионель Месси может зарабатывать $ 400 млн за сезон в клубе Саудовской Аравии

Лионель Месси может зарабатывать $ 400 млн за сезон в клубе Саудовской Аравии
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может зарабатывать $ 400 млн за один сезон в клубе Саудовской Аравии, сообщает Sports.Yahoo со ссылкой The Telegraph.

По данным источника, сейчас ведутся переговоры о переходе Месси в один из клубов Саудовской Аравии на правах свободного агента. В переговорах участвуют отец Месси Хорхе и бывший генеральный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук.

Отмечается, этот контракт может стать рекордным в истории футбола. Форвард может присоединиться к команде «Аль-Хиляль» — главному сопернику «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Месси покинет клуб по окончании нынешнего сезона. За французский клуб аргентинский нападающий выступает с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны».

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