Инфантино встретился с президентом Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Астане президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает официальный сайт главы государства. Мероприятие прошло в резиденции Акорда.
«Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всём мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с вами», — сказал Токаев.
Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.
«Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с вами – для меня особенно большая честь. Я знаю, что вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран», – сказал Инфантино.
В ходе встречи президент ФИФА также подарил Токаеву именную футболку.
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