Канчельскис: в матче со «Спартаком» «Зенит» приложит все усилия, чтобы стать чемпионом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
«Никто ничего пока противопоставить «Зениту» не может. Ни «Спартак», ни другая любая команда. В начале сезона я говорил, что «Зенит» будет чемпионом. Противостоять им очень сложно. «Зениту» будет приятно вдвойне, если они обыграют «Спартак» и станут чемпионами. «Спартаку» будет очень тяжело. «Зенит» постарается оформить чемпионство дома. Они приложат все усилия, чтобы стать чемпионами 7 мая», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Зенит» в турнирной таблице РПЛ после 25-го тура находится на верхней строчке, набрав 61 очко. «Спартак» находится на третьей строчке, имея в активе 49 очков.
- 4 мая 2023
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