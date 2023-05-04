Павлюченко: боюсь, что в следующем туре «Зенит» станет чемпионом

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между московским клубом и «Зенитом», который состоится 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
«Я буду надеяться, что «Спартак» за второе место побьётся, не всё потеряно. Понятно, что «Ростов» в хорошей форме, ЦСКА уже наступает на пятки. Но всё будет зависеть от них. Сейчас, наверное, надо ждать, когда «Ростов» оступится, будет борьба. Понятно, что «Зенит» уже чемпион, боюсь, что в следующем туре они станут чемпионами. Дай бог, чтобы «Спартак» дал бой и чтобы «Зенит» не отпраздновал чемпионство в матче с красно-белыми. Будем надеяться. Но я думаю, что «Зенит» переиграет, сегодня это команда другого уровня», — приводит слова Павлюченко ТАСС.
Напомним, «Спартак» после 25-го тура РПЛ находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков. «Зенит» расположился на верхней строчке, набрав 61 очко.
- 4 мая 2023
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