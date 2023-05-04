«Матч ТВ» не будет использовать дроны для трансляций матчей РПЛ после запрета властей

Пресс-служба «Матч ТВ» сообщила, что телеканал временно не будет использовать камеры-дроны во время трансляций матчей РПЛ после запрета на использование беспилотных летальных аппаратов в ряде регионов России.
«Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введённый в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций. При этом мы убеждены, что качество самих трансляций от этого не пострадает, мы по-прежнему намерены производить футбольные и иные трансляции по самым высоким стандартам», — приводит заявление пресс-службы «Матч ТВ» «РБ Спорт».
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введён в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области после попытки удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.
- 4 мая 2023
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