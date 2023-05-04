Стали известны списки тех, кого продаст и сохранит «Барселона» ради подписания Месси

Испанской «Барселоне» ради подписания контракта с нападающим французского «ПСЖ» Лионелем Месси необходимо сократить траты на заработные платы игроков на € 205 млн. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Барселона» должна будет пересмотреть контракты голкипера Марк-Андре тер Штегена, защитника Жорди Альбы и полузащитника Френки де Йонга. Также ожидается, что сине-гранатовых покинут хавбеки Серхио Бускетс, Ферран Торрес и Нико Гонсалес. Неприкасаемыми считаются только защитники Рональд Араухо и Жюль Кунде, полузащитники Гави и Педри и нападающий Роберт Левандовски.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает уже в следующем месяце. После самовольного отъезда 35-летнего аргентинца в Саудовскую Аравию в СМИ появилась информация о решении парижан не продлевать с ним соглашение.

«Барселона» в большинстве обыграла «Осасуну» в матче Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.