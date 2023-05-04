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Хиддинк: Семак — умный тренер, он способен повторить мой результат со сборной России

Хиддинк: Семак — умный тренер, он способен повторить мой результат со сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил мнение, что наставник «Зенита» Сергей Семак смог добиться хороших результатов во главе национальной команды.

«Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Действующий контракт Сергея Семака с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 61 очко по итогам 25 туров.

Гус Хиддинк работал со сборной России с 2006 по 2010 год. С ним команда заняла третье место на чемпионате Европы в 2008 году.

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