Хиддинк: Семак — умный тренер, он способен повторить мой результат со сборной России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил мнение, что наставник «Зенита» Сергей Семак смог добиться хороших результатов во главе национальной команды.

«Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Действующий контракт Сергея Семака с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 61 очко по итогам 25 туров.

Гус Хиддинк работал со сборной России с 2006 по 2010 год. С ним команда заняла третье место на чемпионате Европы в 2008 году.