Неймар интересен сразу двум топ-клубам АПЛ

У «Челси» и «Манчестер Юнайтед» существенно возросли шансы на приобретение бразильского вингера «ПСЖ» Неймара, сообщает The Sun.

По информации источника, боссы французского клуба готовы рассмотреть любые предложения по бразильцу этим летом. При этом парижане намерены выручить солидные деньги с продажи Неймара.

Сообщается, что один из потенциальных владельцев «Манчестер Юнайтед», а именно катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани лично хотел бы видеть звёздного вингера в своём клубе. Сам футболист не против перехода в любую из команд чемпионата Англии.

В текущем сезоне на счету бразильца 28 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 70 млн.