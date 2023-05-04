Владельцы «Ньюкасла» изучают возможность трансфера Неймара

Руководство «Ньюкасла» заинтересовано в подписании звёздного вингера «ПСЖ» Неймара, сообщает 90min.

По информации источника, «сороки» рассматривают возможную покупку бразильца как усиление под Лигу чемпионов. Боссы английского клуба хотят добавить составу «звёздной мощи».

«Ньюкасл» также изучает возможность приобретения форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, однако главный тренер Эдди Хау считает, что 38-летний португалец не подходит команде.

В текущем сезоне на счету Неймара 28 матчей в составе парижской команды во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Ранее сообщалось о готовности «Челси» и «Манчестер Юнайтед» вступить в борьбу за 31-летнего игрока «ПСЖ».