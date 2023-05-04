Тен Хаг – о результатах сезона: ещё рано об этом говорить. Удовлетворение может расслабить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос журналиста, доволен ли он своим первым сезоном во главе «красных дьяволов».

«Я не желаю отвечать на такие вопросы, пока сезон не закончится. Удовлетворение может расслабить. Нашей команде ещё предстоит сыграть шесть матчей, и мы хотим выиграть каждый из них. Нам нужно быть готовыми к каждому противостоянию, необходимо оставаться голодными по побед.

Очевидно, мы хотим попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Это то соревнование, за которое мы сейчас боремся в первую очередь.

Мы должны становиться лучше в каждой игре. Просто хорошего [уровня] недостаточно – мы должны делать всё лучше», – приводит слова тен Хага BBC Sport.

Эрик тен Хаг возглавил манкунианцев прошлым летом. Под его руководством команда уже выиграла Кубок английской лиги и вышла в финал Кубка Англии, где сразится с «Манчестер Сити».

В Лиге Европы команда вылетела на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей испанской «Севилье» (2:5).

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» в данный момент занимает четвёртое место, отставая от идущего третьим «Ньюкасла» на два очка.