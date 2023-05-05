«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с победой в чемпионате Италии вместе с «Наполи»

Санкт-петербургский «Зенит» опубликовал поздравление в адрес своего бывшего тренера Лучано Спаллетти, который привёл «Наполи» к чемпионскому титулу за пять туров до конца сезона итальянской Серии А.
«Grande Mister! Лучано Спаллетти — чемпион Италии! Впервые в карьере!
Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале «Зенита».
Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 годы и завоевал вместе с командой два титула чемпионов России, Кубок и Суперкубок России.
Неаполитанцы досрочно оформили титул благодаря гостевой ничьей с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А, опережая ближайшего преследователя («Лацио») на 16 очков за пять туров до конца сезона.
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