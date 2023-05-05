Лучано Спаллетти поделился эмоциями после досрочного чемпионства «Наполи» в Серии A

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал досрочное чемпионство команды в чемпионате Италии.

«Я должен посвятить победу игрокам, которые заслужили эту радость. Также эта победа для всех болельщиков «Наполи» — это для вас! И, наконец, всем, кто работает в «Наполи», моему персоналу, клубу за то, что он выполняет свою работу. И Матильде, мое дочери. Естественно, всей моей семье за то, что подтолкнула меня вперёд. Моим друзьям и моему брат Марчелло.

Проблема для тех, кто привык много работать, как я, заключается в том, что мы изо всех сил пытаемся в полной мере насладиться победами. Всегда есть много работы, которую нужно сделать, поэтому радость быстротечна», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

«Наполи» оформил чемпионство за пять туров до конца сезона.

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