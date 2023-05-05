Соломатин: краем глаза наткнулся на передачу с участием Слуцкого, меня чуть не вырвало
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался об известном российском тренере Леониде Слуцком. Напомним, Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года, после того, как он покинул пост главного тренера казанского «Рубина».
«Леонида Викторовича в последнее время куда-то не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, поэтому ему уже не до футбола. Не знаю, вернётся ли он когда-нибудь в тренерскую деятельность. Я краем глаза наткнулся на какую-то передачу с его участием, меня чуть не вырвало», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».
Ранее Слуцкий возглавлял такие клубы, как «Витесс», «Ростов», «Халл», ЦСКА, «Крылья Советов» и Москва. Также специалист возглавлял национальную команду России.
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