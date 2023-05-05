Мустафи: «Арсенал» уже завоевал титул в этом сезоне

Бывший защитник «Арсенал» Шкодран Мустафи, играющий сейчас за «Леванте», высказался о текущем сезоне «канониров», отметив, что те уже выиграли титул, гарантировав себе место в Лиге чемпионов на следующий год.

«Арсенал» не играл в Лиге чемпионов с тех пор, как Арсен Венгер покинул клуб. На мой взгляд, гораздо важнее, что клуб идёт по пути позитивного развития под руководством Артеты. Это важнее, чем, возможно, единственная победа в лиге. «Лестер» завоевал титул в 2016 году, но не смог развить успех.

Я думаю, «Аренал» уже завоевал титул, выйдя в Лигу чемпионов. Конечно, они хотели бы выиграть чемпионат, особенно после такого сезоне. Но целью клуба должно быть оставаться на вершине в течение нескольких лет, а не просто один разу выиграть Премьер-Лигу», — приводит слова Мустафи Sky Sport Germany.

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