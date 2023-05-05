Романцев — о матче «Зенита» и «Спартака»: не в обиду Семаку, но хочется продления интриги

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Он состоится в воскресенье, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 18:00 мск.
«У «Ростова» и «Спартака» одинаковые шансы на серебро, я так скажу. Потому что они сейчас примерно равны по силам. Кому-то отдать предпочтение не могу. «Динамо» вот «Факелу» проиграло, что к чему? А им три очка очень бы пригодились. ЦСКА с «Локомотивом» упустил победу в большинстве. Это футбол, тем он и хорош.
Будем ждать, может, и в Санкт-Петербурге случится что-то приятное для обычного болельщика. Не для болельщиков «Зенита», а для обычного. Не буду антагонистом «Зенита», очень в дружеских отношениях с Серёжей Семаком. Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась. Не в обиду сказано», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Олег Романцев является восьмикратным чемпионом России (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001).
- 5 мая 2023
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