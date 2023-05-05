Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в РФС должны принять принципиальное решение по наказанию главного судьи матча 24-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари Нижний Новгород» (1:2) Романа Галимова, так как иначе в российском футболе продолжится грязная игра.

«Дальнейшие решения по Галимову – это лакмусовая бумажка для РФС, нынешнего руководителя судейского комитета. То, как они себя поведут сейчас, как будут дальше разбираться, многое покажет не только «Крыльям», но и другим клубам, болельщикам – всё останется как было или чистка судейских рядов будет продолжена. Если принципиальных решений не будет, как в прошлый раз, значит, грязная игра в российском футболе продолжится», — приводит слова Азарова Metaratings.