Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову

Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в РФС должны принять принципиальное решение по наказанию главного судьи матча 24-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари Нижний Новгород» (1:2) Романа Галимова, так как иначе в российском футболе продолжится грязная игра.

«Дальнейшие решения по Галимову – это лакмусовая бумажка для РФС, нынешнего руководителя судейского комитета. То, как они себя поведут сейчас, как будут дальше разбираться, многое покажет не только «Крыльям», но и другим клубам, болельщикам – всё останется как было или чистка судейских рядов будет продолжена. Если принципиальных решений не будет, как в прошлый раз, значит, грязная игра в российском футболе продолжится», — приводит слова Азарова Metaratings.

Материалы по теме
Радимов: если арбитр Галимов вернётся к судейству, то никогда ничего не поменяется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023