Холанд сделал оригинальный подарок экипировщику своего первого клуба из Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд купил билет на матч чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» сотруднику норвежского клуба «Брюне», воспитанником которого он является и который покинул в 2017 году. Холанд сохранил тёплые отношения с Куртом Гаусландом, который по-прежнему работает экипировщиком в «Брюне» и недавно отметил 60-летний юбилей.
В поездке Гаусланда (интересно, что он является фанатом «Лидса») будут сопровождать тренер молодёжной команды «Брюне» Эспен Ундхейм и два волонтёра из норвежского клуба.
«Эрлинг прислал Курту видео с поздравлениями из своей квартиры в Манчестере. Он сказал: «Раз уж тебе 60 лет, я хотел бы пригласить тебя посмотреть на твою любимую команду». И добавил: «Посмотрите на ваш прекрасный «Лидс», хотя не могу обещать, что не забью ему!» – цитирует Ундхейма Daily Mail.
Напомним, после «Брюне» и до перехода в «Манчестер Сити» Холанд выступал за такие клубы, как «Мольде», «Зальцбург» и дортмундская «Боруссия».
Матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграет дома с «Лидсом», состоится 6 мая на стадионе «Этихад».
- 5 мая 2023
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