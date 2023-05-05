Андрей Червиченко: если «Ростов» выиграет матч у «Факела», чемпионская гонка продолжается

Бывший президент футбольных «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи «Ростова» и «Факела» в 26-м туре РПЛ, которая состоится в субботу, 6 мая.

«Замена Мешкова на Кукуляка называется — ни разу не спалились. На самом деле странно, что все, кто в теме — в курсе дружбы Мешкова и Сухины. Все знают, какую роль выполняет Сухина в «Факеле». И тут ни с того, ни с сего… Конечно, это может быть стечение обстоятельств. Но слишком подозрительно. Ставят Мешкова — они вместе отдыхают. И тут же все звонят и спрашивают: а нужно ли «Зениту» устраивать чемпионский коридор или нет. У меня сразу встречный вопрос — а как так? «Ростов» однозначно не выиграет? Сейчас 11 очков. Если «Ростов» выиграет, то гонка продолжается.

Понятное дело, что «Зенит» будет первым, но в матче со «Спартаком» он ещё может не стать чемпионом. А раз все так настойчиво спрашивают об этом, то значит это уже вопрос решённый. Отсюда и возникают подозрения. Кукуляк будет судить то, что есть. Матч уже под пристальным вниманием. На мой взгляд, «Ростов» сильнее «Факела». Но «Факелу» тоже нужно. Иногда «Факел» показывает очень неплохую игру. Может быть всё что угодно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.