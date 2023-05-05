Гришин: ЦСКА будет тяжело в матче с «Оренбургом». Личка – один из лучших тренеров РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями перед матчем красно-синих с «Оренбургом» в 26-м туре РПЛ.

«ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России и будет бороться за трофей – это хорошо. Теперь нужно демонстрировать хорошую игру в оставшихся матчах РПЛ и занимать второе место.

В матче с «Оренбургом» армейцам будет очень тяжело, даже несмотря на то, что они играют дома. ЦСКА на неделе провёл кубковую игру, а «Оренбург» всю неделю готовился в нормальном режиме. Соответственно, оренбуржцы в этом противостоянии могут выглядеть посвежее. Помимо этого, у «Оренбурга» хороший состав, в котором есть высококлассные аргентинские игроки. А Марцел Личка – один из лучших тренеров в российском чемпионате на данный момент, наравне с Семаком и Федотовым.

У ЦСКА и «Оренбурга» будет очень серьёзная битва. Но армейцы должны побеждать, чтобы занимать призовое место», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, игра ЦСКА и «Оренбурга» состоится в воскресенье, 7 мая, на «ВЭБ Арене» в Москве, и начнётся в 16:30 мск.