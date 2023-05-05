Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис: я не продам Виктора Осимхена этим летом

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что Виктор Осимхен не покинет «партенопейцев» этим летом. Заявление сделано на фоне интереса к игроку со стороны нескольких ведущих европейских клубов.

«Я не продам Виктора Осимхена этим летом — ни в коем случае», – цитирует владельца неаполитанского клуба на своей странице в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, накануне, 4 мая, «Наполи» в третий раз в истории стал чемпионом Италии, сыграв вничью с «Удинезе», и именно гол Осимхена, одного из лидеров команды, принёс неаполитанцам одно очко, ставшее чемпионским.

В услугах форварда, по слухам, заинтересованы лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Если «Наполи» всё же решится продать Осимхена, то сумма трансфера может превысить € 100 млн. Сам Осимхен пока не объявлял о своих планах на следующий сезон.