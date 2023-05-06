«Химки» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
Поделиться
Сегодня, 6 мая, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московское «Динамо» на своём поле одержало убедительную победу с разгромным счётом 6:1.
«Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 25 туров, набрав 39 очков. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда заработала 17 очков по итогам 25 матчей.
Комментарии
- 6 мая 2023
-
12:01
-
11:59
-
11:45
-
11:32
-
11:25
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:44
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:10
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:44
-
09:40
-
09:24
-
09:23
-
09:10
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
07:20
-
06:42
Партнерский контент