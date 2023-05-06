«Химки» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 6 мая, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучит — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московское «Динамо» на своём поле одержало убедительную победу с разгромным счётом 6:1.

«Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 25 туров, набрав 39 очков. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда заработала 17 очков по итогам 25 матчей.