«Реал» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

В финальном матче Кубка Испании встретятся «Реал» (Мадрид) и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании. Финал Кубок Испании. Финал 06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Осасуна Памплона Кто победит в основное время? П1 X П2

В полуфинальном противостоянии «Реал» был сильнее «Барселоны» по сумме двух матчей (4:1). «Осасуна», в свою очередь, смогла пройти «Атлетик» на предыдущей стадии турнира (2:1 по итогам двух игр).

В текущем сезоне «Реал» и «Осасуна» встречались в чемпионате Испании дважды. В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» команды не выявили победителя – 1:1. Во второй игре «Реал» на выезде уверенно обыграл своего соперника со счётом 2:0.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Бетис».