«Челси» за матч с «Борнмутом» забил больше, чем за семь предыдущих
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Сегодня, 6 мая, на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встретились местный «Борнмут» и лондонский «Челси». Финальный свисток Джона Брукса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.
Лондонская команда за один матч с «Борнмутом» забила больше (3), чем за семь предыдущих (2) во всех турнирах. Ранее синие проиграли «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2), «Брентфорду» (0:2) и «Арсеналу» (1:3) в чемпионате Англии и сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0). Также команда дважды уступила мадридскому «Реалу» (0:2; 0:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Челси» с 42 очками идёт в турнирной таблице чемпионата Англии на 11-й строчке. В следующем туре команду ждёт матч с «Манчестер Сити».
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