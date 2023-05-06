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Ростов — Факел. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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«Ростов» — «Факел» 0:2, результат матча 26-го тура РПЛ 6 мая 2023 года

«Ростов» дома уступил «Факелу» в матче чемпионата России
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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Факел». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Москва). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 46-й минуте счёт в матче открыл нападающий воронежцев Георгий Гонгадзе.

Спустя полчаса игры форвард «Факела» Хызыр Аппаев удвоил преимущество своей команды. Встреча так и завершилась — воронежская команда победила со счётом 2:0.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Ростова» Данилы Глебова ответил своим точным выстрелом с 11-метровой отметки на 90+7-й минуте форвард воронежцев Георгий Гонгадзе.

«Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 26 туров, набрав 50 очков. «Факел» благодаря победе обошёл «Пари Нижний Новгород» и вышел на 13-ю строчку. Команда заработала 24 очка по итогам 26 матчей.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Гонгадзе – 46'   0:2 Аппаев – 74'
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