«Ростов» дома уступил «Факелу» в матче чемпионата России

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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Факел». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Москва). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 46-й минуте счёт в матче открыл нападающий воронежцев Георгий Гонгадзе.

Спустя полчаса игры форвард «Факела» Хызыр Аппаев удвоил преимущество своей команды. Встреча так и завершилась — воронежская команда победила со счётом 2:0.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Ростова» Данилы Глебова ответил своим точным выстрелом с 11-метровой отметки на 90+7-й минуте форвард воронежцев Георгий Гонгадзе.

«Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 26 туров, набрав 50 очков. «Факел» благодаря победе обошёл «Пари Нижний Новгород» и вышел на 13-ю строчку. Команда заработала 24 очка по итогам 26 матчей.