«Ньюкасл» может сделать Гимарайнса самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

«Ньюкасл Юнайтед» ведёт предварительные переговоры о продлении контракта со своим полузащитником Бруно Гимарайнсом, сообщает Football Insider.

По информации источника, бразилец станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ньюкасла», когда он подпишет новый контракт. Улучшенной соглашение полузащитника с клубом обеспечит ему значительное повышение зарплаты и выведет его доход на уровень € 250 тысяч в неделю.

Сообщается, что переговоры о новом контракте для 25-летнего футболиста продвигаются, и ожидается, что он подпишет его в конце сезона-2022/23. «Ньюкасл» не намерен принимать никаких предложений по трансферу Гимарайнса.

В текущем сезоне на счету бразильского хавбека 35 матчей за «сорок» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к опорному полузащитнику «Ниццы» Тюрам-Юльену.