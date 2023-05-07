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Стерлинг — о нынешней ситуации «Челси»: это одна из самых низких точек в моей карьере

Стерлинг — о нынешней ситуации «Челси»: это одна из самых низких точек в моей карьере
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Вингер «Челси» Рахим Стерлинг высказался о ситуации в клубе и о своём отношении к неудачным результатам.

«Лично для меня это одна из самых низких точек в карьере. Это может показаться немного странным, но это отличная возможность научиться. Раньше всё было гладко – постоянно выигрываешь. Но иногда у тебя начинает всё сыпаться.

Это вызов, которого я с нетерпением жду – хочу преодолеть и не скрываюсь от этого. Это только сделает меня сильнее. Такие вызовы – ключевые», – приводит слова Стерлинга Sky Sports.

После 34 игр подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Таким образом, «Челси» избежал вылета в Чемпионшип, так как у команд из зоны вылета («Ноттингема» (30 очков), «Эвертона» (29) и «Саутгемптона» (24)) не осталось математических шансов опередить синих.

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