Стерлинг — о нынешней ситуации «Челси»: это одна из самых низких точек в моей карьере

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг высказался о ситуации в клубе и о своём отношении к неудачным результатам.
«Лично для меня это одна из самых низких точек в карьере. Это может показаться немного странным, но это отличная возможность научиться. Раньше всё было гладко – постоянно выигрываешь. Но иногда у тебя начинает всё сыпаться.
Это вызов, которого я с нетерпением жду – хочу преодолеть и не скрываюсь от этого. Это только сделает меня сильнее. Такие вызовы – ключевые», – приводит слова Стерлинга Sky Sports.
После 34 игр подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Таким образом, «Челси» избежал вылета в Чемпионшип, так как у команд из зоны вылета («Ноттингема» (30 очков), «Эвертона» (29) и «Саутгемптона» (24)) не осталось математических шансов опередить синих.
Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ
- 7 мая 2023
-
06:11
-
05:59
-
05:04
-
04:53
-
04:32
-
04:10
-
03:50
-
03:20
-
03:12
-
02:57
-
02:46
-
02:16
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
01:15
-
00:57
-
00:56
-
00:39
-
00:35
-
00:29
-
00:26
-
00:19
-
00:09
- 6 мая 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:26
-
23:23
-
23:10
-
23:08
-
22:59
-
22:59
-
22:49