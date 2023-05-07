«Барселона» готова продать Рафинью лишь за сумму, покрывающую его амортизацию

«Барселона» открыта к продаже бразильского нападающего Рафинью, но готова сделать это лишь за сумму, превышающую € 90 млн. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
Вырученные за 26-летнего футболиста € 90 млн помогут сине-гранатовым покрыть его амортизацию (дополнительные расходы за год) и сумму трансфера. Рафинья, перешедший из «Лидса» летом 2022 года, обошёлся «Барселоне» в € 58 млн.
Cам Рафинья, по информации Жоакима Пьера, готов уйти из команды в летнее трансферное окно, так как опасается возможного сокращения игрового времени в предстоящем сезоне. За первый год в «Барселоне» Рафинья вышел на поле уже в 45 матчах, сыграв в них 2663 минуты (66% от общего времени). В этих встречах нападающий забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
Видеообзор. «Барселона» — «Осасуна». Испанская Примера 2022/2023. 33-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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