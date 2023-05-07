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Пять футболистов «Зенита» впервые стали чемпионами России

Пять футболистов «Зенита» впервые стали чемпионами России
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Защитники Роберт Ренан и Родригао, полузащитник Густаво Мантуан, а также нападающие Матео Кассьерра и Зелимхан Бакаев впервые стали победителями Российской Премьер-Лиги. Футболисты «Зенита» достигли этого после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

Примечательно, что Зелимхан Бакаев стал чемпионом России в матче со своей бывшей командой: футболист является воспитанником «Спартака».

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