«Спартак» не может выиграть у «Зенита» в РПЛ 10 матчей

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
Красно-белые не могут победить своих соперников из Санкт-Петербурга в чемпионате России 10 матчей подряд. Последний успех датирован ноябрьской встречей 2017 года на «Открытие Банк Арене», когда красно-белые победили со счётом 3:1. С тех пор команды четырежды сыграли вничью и шесть раз побеждал «Зенит». Общий счёт по сумме последних 10 матчей между командами в РПЛ — 20:8 в пользу «Зенита».
«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый.
- 7 мая 2023
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