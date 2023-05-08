Пирс Морган – о поражении «Манчестер Юнайтед»: как твой сон, тен Хаг?

Журналист Пирс Морган отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Как твой сон, Эрик?», — написал Морган в своём «твиттере».

Морган сделал отсылку на слова тен Хага, который ранее заявил, что спокойно спал после того, как принял решение убрать нападающего Криштиану Роналду из клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 63 очка. Команда проиграла два своих последних матча в АПЛ.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 13 мая.

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