Томас Тухель прокомментировал фразу о том, что он подводит Мюллера к концу карьеры

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, почему он всё чаще оставляет на скамейке запасных полузащитника Томаса Мюллера и не готовит ли он его таким образом к окончанию карьеры.

«Понимаю, почему возникают вопросы, о Мюллере вне стартового состава. Но меньше понимаю по 100 вопросов после каждого матча. То, как Томас профессионально действует, тренируется – имеет большое влияние на команду. Он не вышел в стартовом составе против «Герты» из-за проблем со спиной, а в последнем матче мы решили оставить на поле тех же игроков, потому что Гнабри забил, а Мусиала тренировался очень хорошо. Нужны жёсткие решения, иначе мы не достигнем своих целей. Это всё, что я могу сказать.

Я инициирую конец его карьеры? Это немного далеко от истины. Надо сохранять уважение. Я очень уважаю Томаса. На скамейке запасных сидят тоже хорошие игроки. Мы все должны свыкнуться с тем фактом, что такие решения иногда должны приниматься.

Знаю, Томас здесь играет особую роль. Надеюсь, он это ощущает. Понимаю обсуждение, но это уже слишком», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

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