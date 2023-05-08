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Игорь Осинькин назвал причину поражения «Крыльев» в игре с «Краснодаром»

Игорь Осинькин назвал причину поражения «Крыльев» в игре с «Краснодаром»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги от «Краснодара». Матч завершится со счётом 1:2.

«Мы играли в очень сложной ситуации. У нас много травмированных, дисквалифицированных. Но мы хорошо зашли в игру, повели в счёте. Мы выдерживали план на игру. Но удаление спутало наши карты, всё пошло не по нашему сценарию. Мы просто терпели, возможностей для атаки было немного. Соперник создавал моменты. Но и у нас были моменты. Мы могли сохранить ничейный счёт, но не хватило. Соперник очень быстро играл. Не хватило сил и концентрации на действия соперника», – приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

«Краснодар» поднялся на шестое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. Столько же у московского «Динамо». «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке, заработав 25 очков.

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