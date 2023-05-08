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Воспитанник «Спартака» Оганесян может получить спортивное гражданство Армении

Воспитанник «Спартака» Оганесян может получить спортивное гражданство Армении
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Пресс‑секретарь Федерации футбола Армении Айк Карапетян сообщил, что ФФА контактировала с воспитанником московского «Спартака» Степаном Оганесяном по поводу получения армянского спортивного гражданства и выступления за сборную Армении.

«С Оганесяном был контакт. На данный момент больше ничего сказать не можем», — приводит слова Карапетяна «Матч ТВ».

Степан Оганесян выступал за юношеские и молодёжную сборные России. Летом 2022 года 21-летний форвард перебрался из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды. Арендное соглашение сторон рассчитано до конца нынешнего сезона. Оганесян уже провёл за оренбургскую команду 20 матчей во всех турнирах, а также забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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