Игрок ЦСКА Зделар: предпочту выиграть Кубок России, а не занять второе место в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об ожиданиях от Суперфинала Фонбет Кубка России, отметив, что армейцы готовятся встретиться как с екатеринбургским «Уралом», так и с «Краснодаром». Также игрок заявил, что предпочёл бы победу в национальном Кубке второму месту в чемпионате.
«С кем бы хотел сыграть в полуфинале Кубка? Сложный вопрос, обе команды, которые сыграют в финале плей-офф Пути регионов, хороши. Мы ждём «Краснодар» и «Урал». Я не могу выбрать команду, с которой мы хотели бы сражаться в Суперфинале Кубка России.
Выиграть Кубок России или занять второе место в РПЛ? Конечно, я выберу выиграть Кубок России. Трофей важен для каждого игрока в мире. Во второй части сезона ЦСКА выступает хорошо, и мы способны завоевать трофей», — приводит слова Зделара Metaratings.
- 8 мая 2023
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