Кришито и Маркизио поздравили «Зенит» с победой в чемпионате России

Бывшие защитник и полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито и Клаудио Маркизио поздравили команду с победой в чемпионате России сезона-2022/2023.

Оба игрока оставили свои поздравления под постом «Зенита» в социальных сетях. «Поздравляю, «Зенит». Лучший клуб в России», — написал бывший капитан петербуржцев Кришито. Маркизио оставил комментарий: «Поздравляю, «Зенит»!»

Кришито сыграл за «Зенит» 224 матча, отметившись в них 20 забитыми мячами и 29 результативными передачами. В составе петербуржцев итальянский защитник выиграл пять трофеев, дважды став чемпионом России. Для Маркизио «Зенит» стал последним клубом в его профессиональной карьере. За сине-бело-голубых полузащитник сыграл 15 матчей, забив в них два гола.