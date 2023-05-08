Мишель Платини: «Ювентус»? Истории любви не живут дважды

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, с которого швейцарское правосудие сняло обвинения в мошенничестве через шесть лет после начала расследования (это был «заговор с целью моего устранения», как уверяет Платини), не ищет путей для возвращения в футбол. Обладатель трёх «Золотых мячей» исключил возможность поработать в «Ювентусе», который переживает очередной проблемный период.
«Ювентус»? Нет, не думаю. Шансов мало. «Ювентус» никогда не предлагал мне должность в руководстве, да и возвращаться сюда после тридцати лет не имеет смысла. Истории любви не живут дважды. И я очень мало слежу за итальянским футболом», – сказал Платини в интервью La Stampa.
Также Платини раскритиковал нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино и своего преемника, главу УЕФА, словенца Александра Чеферина, переизбранного в прошлом месяце.
«Финансовый фэйр-плей? Спросите УЕФА. Президенту УЕФА Чеферину сложно обеспечить соблюдение этих правил, поскольку его главной опорой является эмир «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Узурпаторы. Суперлига? Рано или поздно это произойдёт», — заявил Платини.
- 8 мая 2023
-
18:50
-
18:44
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:14
-
18:13
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:45
-
17:30
-
17:22
-
16:58
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:34
-
16:20
-
16:08
-
16:05
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:24
-
15:24
-
15:13
-
15:12
-
15:04