Мишель Платини: «Ювентус»? Истории любви не живут дважды

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, с которого швейцарское правосудие сняло обвинения в мошенничестве через шесть лет после начала расследования (это был «заговор с целью моего устранения», как уверяет Платини), не ищет путей для возвращения в футбол. Обладатель трёх «Золотых мячей» исключил возможность поработать в «Ювентусе», который переживает очередной проблемный период.

«Ювентус»? Нет, не думаю. Шансов мало. «Ювентус» никогда не предлагал мне должность в руководстве, да и возвращаться сюда после тридцати лет не имеет смысла. Истории любви не живут дважды. И я очень мало слежу за итальянским футболом», – сказал Платини в интервью La Stampa.

Также Платини раскритиковал нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино и своего преемника, главу УЕФА, словенца Александра Чеферина, переизбранного в прошлом месяце.

«Финансовый фэйр-плей? Спросите УЕФА. Президенту УЕФА Чеферину сложно обеспечить соблюдение этих правил, поскольку его главной опорой является эмир «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Узурпаторы. Суперлига? Рано или поздно это произойдёт», — заявил Платини.