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Барриос выиграл пять чемпионств с «Зенитом». До этого подобное удавалось двум легионерам

Барриос выиграл пять чемпионств с «Зенитом». До этого подобное удавалось двум легионерам
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал третьим легионером в истории чемпионата России, сумевшим завоевать пять чемпионских титулов.

До колумбийского хавбека подобное удавалось только двум легионерам: бывшему бразильскому нападающему «Спартака» Луису Робсону (пять чемпионств подряд, с 1997 по 2001 год) и экс-полузащитнику ЦСКА Элверу Рахимичу (в 2003, 2005, 2006, 2013 и 2014 году).

В текущем сезоне на счету колумбийца 27 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн. Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.

Ранее сообщалось об интересе к колумбийскому футболисту со стороны турецкого «Бешикташа».

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